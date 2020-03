O Salão do Automóvel de Paris, que seria realizado de 1º a 11 de outubro, com a presença de milhares de visitantes, não ocorrerá neste ano devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, anunciaram os organizadores do evento nesta segunda-feira.

Em comunicado, os diretores Luc Chatel e Frédéric Bedin explicaram que esta edição foi cancelada devido "à gravidade da crise de saúde sem precedentes na qual o setor automotivo, atingido em cheio pela onda de choque econômico, joga pela sobrevivência".

Um porta-voz detalhou à Agência Efe que, primeiramente, neste momento "há muitas incertezas" sobre a possibilidade de manter uma grande feira como esta. A edição de 2018 recebeu cerca de 1 milhão de visitantes.

De acordo com o porta-voz, um evento desta dimensão necessita uma preparação intensa com os expositores e outros sócios, o que não é possível nas atuais circunstâncias.

Por enquanto, estão mantidos outros eventos paralelos que contarão apenas com a presença de empresas e que em grande parte não serão realizados no espaço da feira.

Os organizadores ressaltaram que "nada será como antes, e esta crise deve nos ensinar a ser ágeis, criativos e, mais do que nunca, inovadores".

Criado em 1898, o Salão do Automóvel de Paris realizaria em outubro deste ano a 121ª edição.