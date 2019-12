Embora tenha passado em branco em todo o Mundial de Clubes, Mohamed Salah foi eleito neste sábado o melhor jogador da competição, superando dois brasileiros, o também atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que ficou com a Bola de Prata, e o meia Carlos Eduardo, do Al-Hilal, dono do bronze.

Os 'Reds' marcaram três gols na competição, com vitórias sobre o Monterrey por 2 a 1, nas semifinais, na última quarta-feira, e sobre o Fla por 1 a 0, na final de hoje. Roberto Firmino fez um em cada partida, e o outro foi do meia Nabi Keita, mas mesmo assim a organização optou por agraciar o egípcio, para delírio da torcida no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Bruno Henrique teve atuação importante no triunfo sobre o Al-Hilal por 3 a 1 de virada, na última terça, em que marcou um gol e construiu a jogada dos outros dois, além de ter sido um dos destaques da decisão deste sábado.

Carlos Eduardo, ex-jogador do Fluminense, obteve apenas a quarta colocação vestindo a camisa do time saudita, que hoje perdeu para o Monterrey nos pênaltis, e completou o "pódio" da premiação da Fifa. EFE

