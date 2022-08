A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. EFE/Arquivo

O saldo global em conta corrente - somatório do valor absoluto dos déficits e superávits de todos os países - vai aumentar novamente em 2022, como ocorreu no ano passado, mas cairá a partir de 2023, de acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A entidade explicou que, de acordo com seus cálculos, este indicador da atividade comercial passou de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2019 para 3% em 2020 e 3,5% em 2021, e que neste ano a tendência de crescimento continuará.