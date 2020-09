O ciclone Sally, rebaixado de furacão para tempestade tropical, continuou nesta quinta-feira causando inundações na Costa do Golfo, do Mississippi à Flórida, à medida em que avançava em direção ao nordeste dos Estados Unidos, deixando um morto e um desaparecido devido aos seus efeitos devastadores.

Como Sally continua causando inundações em uma grande área do sudeste do país, os meteorologistas alertam que o furacão Teddy segue aumentando sua força no Atlântico, conforme se move em direção à costa leste dos EUA.