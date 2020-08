O líder do partido de extrema-direita Liga e ex-ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, descreveu nesta terça-feira como "terrorismo" a divulgação diária de dados sobre infecções pelo novo coronavírus e assegurou que a emergência da pandemia não existe mais no país.

Criticado por não usar máscara em seus atos públicos, Salvini defendeu, em entrevista à estação de rádio "Rtl102.5" que em locais fechados você deve utilizá-las, "mas ao ar livre, se as distâncias forem respeitadas, você poderá viver, sorrir, respirar e chegar perto de outro ser humano".