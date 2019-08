O partido de extrema direita Liga Norte, do ministro do Interior italiano Matteo Salvini, pediu nesta quinta-feira para seu parceiro à frente do Governo, o Movimento 5 Estrelas (M5S), dê sequência a algumas medidas, ou, caso contrário, exigirão a convocação de novas eleições.

Desse modo, a Liga Norte e o próprio M5S rejeitaram a possibilidade que, em caso de queda do Governo, o chefe do Estado, Sergio Mattarella, nomeie um gabinete técnico para a gestão do país.