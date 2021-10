O fortalecimento do furacão Sam no Oceano Atlântico na madrugada desta quarta-feira, com avanço em direção ao noroeste, fez com que as Bermudas se tornassem o primeiro território em alerta pelo fenômeno, enquanto a milhares de quilômetros, a tempestade tropical Victor também se intensifica.

Segundo boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês), Sam apresentava na manhã de hoje ventos máximos sustentados de 230 km/h e se deslocava a 19 km/h, o que representa um aumento na força e na velocidade.