A relatora especial da ONU sobre o impacto negativo das medidas coercitivas unilaterais nos direitos humanos, Alena Douhan, afirmou nesta sexta-feira que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos à Venezuela exacerbaram as calamidades no país sul-americano.

"As sanções impostas, cada vez mais, pelos EUA exacerbaram as calamidades anteriormente relatadas", disse a relatora na primeira e única declaração pública, após uma visita de 12 dias à Venezuela.