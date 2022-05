O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta terça-feira que está aberto a prorrogar as medidas aprovadas para minimizar o impacto econômico e social causado pela guerra na Ucrânia, que estão vigentes até o dia 30 de junho.

O chefe de governo, em entrevista coletiva concedida antes da reunião do Conselho Europeu, explicou que o Executivo tinha a intenção, desde a aprovação do decreto com as medidas anticrise, de analisar a evolução da situação.