O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, alertou em uma reunião em Bruxelas com eurodeputados socialistas e democratas sobre o "risco" para a União Europeia não só da "extrema-direita" em si, mas de "uma direita que abra as portas para governos e postulados da extrema-direita".

Sánchez comentou que a Europa tem "muitos inimigos, principalmente (o presidente da Rússia, Vladimir) Putin", mas enxerga em setores da direita uma ameaça que possa naufragar o projeto continental.