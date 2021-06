O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira em Barcelona que irá propor amanhã ao Conselho de Ministros a aprovação do indulto para os nove líderes independentistas catalães condenados à prisão por sua participação no processo separatista de 2017.

Durante uma coletiva na capital catalã, Sánchez disse que optou pela "harmonia" ao defender esta medida, que conta com a oposição tanto dos partidos de direita espanhóis como dos partidos catalães pró-independência, que pedem "anistia".