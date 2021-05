O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, chegou nesta terça-feira a Ceuta, cidade espanhola no norte da África, em meio à crise migratória ocasionada pela chegada de mais de 8 mil imigrantes marroquinos desde segunda-feira, situação sem precedentes e que marca o recorde em um só dia.

Em Ceuta, Sánchez foi recebido pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tinha viajado com antecedência, antes de se reunir com o presidente da cidade autônoma, Juan Jesús Vivas.