O presidente de governo interino da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, aceitou nesta quinta-feira a possibilidade de formar um governo de coalizão com a aliança de esquerda Unidas Podemos (UP), mas vetou expressamente a entrada do líder da mesma, o secretário-geral Pablo Iglesias.

Em uma entrevista exibida pela televisão espanhola, Sánchez mostrou suas cartas com mais clareza do que no passado, ao assinalar pela primeira vez em público que oferecia a possibilidade de "um governo de coalizão" para a UP, mas rejeitando a presença de Iglesias no mesmo.