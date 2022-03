O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou nesta quinta-feira que, depois das repercussões do conflito na Ucrânia, "é hora" de ativar as interconexões de gás e hidrogênio verde provenientes da Espanha e financiadas pela União Europeia para auxiliar na autonomia energética do bloco.

Sánchez defendeu a promoção dessas interconexões em declarações a jornalistas na sua chegada à cúpula informal de líderes europeus em Versalhes, na França, um encontro que, segundo disse, deve servir para avançar no consenso da comunidade diante da invasão russa, embora os acordos específicos só possam ser adotados no Conselho Europeu de Bruxelas em 24 e 25 de março.