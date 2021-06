O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Bruxelas. EFE/Horst Wagner

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, não compartilha a ideia de que a Hungria deva sair da União Europeia devido à promulgação de uma lei que afeta o coletivo LGTBI, uma vez que considera "perigoso" misturar a atuação do governo de Viktor Orbán com a sociedade húngara.

Sánchez expressou sua relutância a essa proposta durante a coletiva de imprensa após a reunião do Conselho Europeu, marcada pela polêmica em torno da lei húngara que proíbe falar sobre a homossexualidade nas escolas e nos meios de comunicação.