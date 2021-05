O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou que a chegada em massa de imigrantes irregulares a Ceuta na semana passada representa uma crise entre a União Europeia (UE) e o Marrocos, e enfatizou a Espanha é o melhor aliado do país africano no bloco europeu.

Em reunião extraordinária do Conselho Europeu, Sánchez mencionou a situação provocada pela chegada de milhares de imigrantes à cidade autônoma espanhola, localizada no norte da África.