O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou nesta sexta-feira que a Espanha está mais bem preparada para lidar com novos surtos de coronavírus do que em março e abril, os momentos mais difíceis da pandemia no país.

Em pronunciamento à imprensa, Sánchez tentou enviar uma mensagem de confiança em meio a um aumento de infecções, embora de forma desigual, e em um momento no qual vários países europeus vêm desaconselhando viagens para alguns pontos do território espanhol. O Reino Unido, além disso, impôs quarentena para os viajantes que retornam de qualquer lugar da Espanha.