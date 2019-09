O presidente interino do governo da Espanha, Pedro Sánchez, destacou nesta terça-feira que a decisão do Tribunal Supremo exumar os restos mortais do ditador Francisco Franco fecha um ciclo sombrio da história do país.

"Nenhum inimigo da democracia merece um lugar de culto nem de respeito institucional", disse Sánchez durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.