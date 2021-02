O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta sexta-feira que sente o mesmo sentimento de rechaço que a maioria dos cidadãos do país diante das condutas "não cívicas" do rei Juan Carlos I, pai do atual monarca, Felipe VI.

A declaração do chefe de governo aconteceu pouco depois da divulgação da notícia de que o rei emérito fez a segunda regularização fiscal por rendimentos não declarados à Agência Tributária espanhola, conforme publicou o jornal local "El País".