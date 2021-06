O Presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, encerrou nesta quarta-feira uma visita à Argentina com uma homenagem na Embaixada em Buenos Aires aos espanhóis que desapareceram durante a ditadura no país sul-americano.

Sánchez, que se encontrou com o presidente argentino, Alberto Fernández, na Casa Rosada, se despediu após a conversa dos dois com a imprensa e se deslocou para a antiga Escola de Mecânica da Marinha (Esma).