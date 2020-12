O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, deu as boas-vindas nesta quinta-feira ao acordo comercial entre União Europeia (UE) e Reino Unido que orientará as relações entre as duas partes a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

"Que seja bem-vindo o princípio de acordo entre UE e Reino Unido", disse o político espanhol em mensagem no Twitter, na qual parabenizou o negociador-chefe da UE, o francs Michel Barnier, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.