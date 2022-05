O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta terça-feira no Fórum Econômico Mundial, em Davos, um país com uma economia "forte", mais capaz de resistir melhor às consequências da guerra na Ucrânia do que outros europeus e que está procurando liderar setores como a indústria de semicondutores.

Enquanto em suas duas participações em edições anteriores do Fórum de Davos ele havia enviado mensagens de confiança na economia espanhola, desta vez Sánchez frisou que os indicadores mostram que há razões para continuar a ver o futuro com otimismo.