O líder do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, começará nesta segunda-feira a conversar com dirigentes de outras legendas para sondar a opinião de cada um e estabelecer uma dinâmica para a formação de um novo governo, segundo explicou o secretário de organização do PSOE, José Luis Ábalos.

Depois de mais um pleito, o quarto em quatro anos, a única possibilidade de que haja uma composição, gira em torno do Partido Socialista, que conseguiu 120 das 350 cadeiras no Congresso, estabelecer uma aliança com outras siglas.

Ábalos admitiu que o maior objetivo do PSOE, cuja cúpula se reuniu hoje para analisar os resultados da eleição, é impedir uma terceira eleição em menos de um ano, já que a anterior a de ontem aconteceu em abril.

O número 2 do Partido Socialista explicou que a busca dos dirigentes da legenda é formar um governo progressista, por isso, descartou uma "grande coalizão" com o conservador Partido Popular (PP), que elegeu 88 deputados.

O secretário de organização ainda garantiu que não há possibilidade de qualquer negociação com o partido independentista da Catalunha (ERC), por se tratar de um grupo de "bloqueadores" da Espanha.

Ábalos, no entanto, não respondeu se a maior disposição do PSOE, no momento, é se aliar ao partido de esquerda Unidas Podemos (UP). EFE

