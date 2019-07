O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, pediu nesta quinta-feira, após fracassar na tentativa de ser reconduzido à presidência do governo da Espanha, que os demais partidos do Congresso sigam pelo "caminho da responsabilidade" e evitem a convocação de novas eleições.

Em entrevista à emissora "Telecinco", Sánchez criticou que, pela segunda vez, o líder da coligação de esquerda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tenha impedido a formação de um governo progressista. O líder do PSOE, porém, disse não ter ficado resignado com a opção do possível aliado.