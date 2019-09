O presidente do Governo da Espanha interino, Pedro Sánchez, pediu nesta quarta-feira aos principais partidos da oposição que "abandonem o bloqueio" e "permitam que um governo progressista seja estabelecido" mais de quatro meses após as últimas eleições.

Em sua aparição no Congresso para relatar as últimas cúpulas da União Europeia, Sánchez deu um exemplo do consenso alcançado para a distribuição institucional da UE para fazer essa reivindicação às forças políticas do Congresso.