O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, se mostrou preocupado nesta sexta-feira com a situação política na Nicarágua e insistiu para que o mandatário do país, Daniel Ortega, "jogue limpo" e libere os opositores que foram presos nos últimos dias.

"Gostaria de me dirigir pessoal e diretamente ao presidente Ortega: que ele jogue limpo, que liberte os opositores e que concorra, jogando limpo e em uma boa disputa, neste processo eleitoral", disse o governante em entrevista coletiva após uma reunião bilateral com o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado.