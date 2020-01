O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, pediu neste sábado ao Congresso dos Deputados a sua nomeação como presidente do governo para acabar com o bloqueio político e garantiu que os seus pactos na região da Catalunha não quebrarão o país.

"A Espanha não será quebrada, a Constituição não será quebrada. O bloqueio será quebrado", declarou no congresso o líder do PSOE, em referência ao impasse que impediu a formação do governo após as eleições de abril, repetidas em novembro.