O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, se comprometeu nesta quarta-feira a aprofundar as relações da Colômbia, e da América Latina, com a União Europeia até que esse laço seja colocado "no lugar que lhe corresponde".

Sánchez expressou este compromisso em discurso no fórum empresarial hispano-colombiano organizado na Câmara de Comércio de Bogotá durante sua visita à Colômbia como parte de uma viagem latino-americana que também o levará ao Equador e Honduras.