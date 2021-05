O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Rodrigo Jimenez

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta terça-feira que terá "a máxima firmeza" para normalizar a situação na cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, após a entrada maciça de imigrantes vindos do Marrocos.

Pelo menos 6.000 marroquinos em situação irregular, segundo fontes oficiais, entraram nas últimas 24 horas em Ceuta, dos quais 1.500 já foram devolvidos ao seu país, informou hoje o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska.