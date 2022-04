O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, reiterou nesta quinta-feira ao rei Mohammed VI do Marrocos a posição da Espanha em apoio ao plano de autonomia marroquino para a região do Saara, segundo informou o gabinete real marroquino.

Durante a audiência que teve com o rei do Marrocos, Sánchez "reafirmou a posição da Espanha sobre o dossiê do Saara, considerando a iniciativa marroquina de autonomia como a base mais séria, realista e crível para a resolução da disputa", indica um comunicado divulgado após a reunião realizada por ambos no palácio real de Rabat.