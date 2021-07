O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado a mais ampla reformulação de seu gabinete desde que assumiu o poder, com a saída de sete dos 23 integrantes e uma troca ministerial, alterações que promovem o rejuvenescimento do governo e maior presença feminina.

Deixaram o governo quatro homens e três mulheres. O gabinete passará a contar com cinco novas ministras - três ocupavam prefeituras -, totalizando 14 mulheres, oito ministros homens e o presidente do governo.