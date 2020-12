O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, testou negativo nesta quinta-feira para o novo coronavírus, mas manterá a quarentena programada para até o próximo dia 24 após ter entrado em contato com o presidente francês, Emmanuel Macron, positivo para Covid-19.

Em um comunicado, a Presidência do Governo espanhol comunicou o resultado negativo no teste PCR realizado em Sánchez, após o Palácio do Eliseu, sede do governo francês, confirmar o positivo de Macron.