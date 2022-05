O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, vê o Fórum Econômico Mundial, em Davos, como uma oportunidade para mostrar o potencial de investimento do país, especialmente no setor de microchips, em meio à incerteza econômica global agravada pela guerra na Ucrânia.

Sánchez, que foi ao evento na cidade suíça acompanhado do chanceler José Manuel Albares, terá como primeiro compromisso em Davos, na noite desta segunda-feira, um jantar oferecido pelo CEO da Intel, Pat Gelsinger.