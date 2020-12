Sánchez conversa por videoconferência com o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio Espanha-Estados Unidos, Alan Salomont. EFE/Jorge Fuentelsaz

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, se mostrou confiante nesta quinta-feira de que as relações entre Espanha e Estados Unidos serão reforçadas sob o mandato do presidente americano eleito, Joe Biden, que tomará posse no dia 20 de janeiro.

"Em 2021, será aberta uma nova etapa. Estou confiante de que o novo governo americano propiciará as condições para que as relações comerciais entre nossos países sejam reforçadas e se consolidem", disse Sánchez em mensagem gravada e divulgada durante a cerimônia anual da Câmara de Comércio Espanha-EUA, que pela primeira vez ocorreu virtualmente.