O senador Bernie Sanders anunciou nesta segunda-feira que apoia a candidatura de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, poucos dias depois de se retirar da corrida pela indicação do Partido Democrata.

"Precisamos de você na Casa Branca. Farei tudo o que for para isso acontecer", disse o político, que se define como socialista democrata, em transmissão de vídeo feita através das redes sociais, que também contou com a participação do vice-presidente por dois mandatos, na gestão de Barack Obama.

"Hoje, peço a todos os americanos, peço a todos os democratas, aos independentes, peço a muitos republicanos, que se unam para apoiar sua candidatura, que eu apoio, para garantirmos a derrota de alguém que creio, e agora estou falando por mim, seja o presidente mais perigoso da história moderna do país", completou Sanders.

O senador pelo estado de Vermont anunciou na última quarta-feira, um dia após as primárias de Wiscosin, que deixaria a corrida pela indicação do Partido Democrata, deixando o caminho livre para Biden, que não terá oposição na convenção da legenda.

No encontro por vídeo de hoje, Biden agradeceu Sanders pelo apoio e garantiu que não há só discordância entre os dois políticos, que fizeram debates intensos ao longo das prévias.

"Acredito que seu apoio signifique algo muito importante. Significa muito para mim, e acho que as pessoas vão se surpreender por estarmos distantes em alguns assuntos, mas do quanto estamos extremamente próximos em outros", afirmou o ex-vice-presidente.

Biden ainda garantiu que conta com o respaldo de Sanders durante a campanha, mas também para governar o país, caso vença as eleições, inicialmente programadas para acontecerem em novembro deste ano.

Na corrida presidencial de 2016, quando também foi pré-candidato, Sanders foi acusado de não ter trabalhado pela candidatura de Hillary Clinton, que acabou sendo derrotada posteriormente por Donald Trump, que assim obteve o primeiro mandato. EFE

