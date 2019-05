Pelo menos 29 pessoas morreram nesta sexta-feira e outras 19 ficaram feridas em um motim carcerário no estado de Portuguesa, no centro da Venezuela, segundo informou à Agência Efe uma fonte do Ministério Público.

Os dados manejados pelas autoridades foram sendo atualizados à medida que avançavam as investigações do caso que aconteceu nas celas do Comando Geral da Polícia em Acarigua, que faz parte do município Páez.