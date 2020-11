O conselho de administração do Santander Brasil estuda a cisão da plataforma de pagamentos Getnet e a transferência da propriedade para os acionistas, entre eles, o majoritário, que é o Grupo Santander.

O objetivo é o de agrupar os serviços de pagamento em todo o mundo.

Em nota, o banco explica que, com a confirmação do projeto, os atuais acionistas do Santander Brasil se tornariam acionistas diretos da Getnet.

Nesta segunda-feira, o Santander anunciou a compra dos ativos tecnológicos especializados em serviços de pagamentos da alemã WireCard, que se declarou em falência em junho deste ano, em meio a acusações de fraude.