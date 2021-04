O Santander Brasil pretende duplicar o tamanho de seu segmento private banking nos próximos cinco anos, com um aumento de 50% em sua participação de mercado neste período, conforme explicou nesta segunda-feira o diretor do Santander Private Banking, Vitor Ohtsuki.

Terceiro maior banco privado do país, o Santander Brasil, quer se tornar a "melhor plataforma de private banking" do setor, e para isso vai iniciar um plano de expansão, disse Ohtsuki em uma entrevista coletiva realizada de forma virtual.

O plano inclui a contratação de 60 pessoas nas próximas semanas, o que significa um crescimento de 40% de sua estrutura; investimento em tecnologia para acelerar a digitalização, e uma ampliação da oferta de produtos.

No âmbito da oferta, Ohtsuki explicou que o Private Banking começou como uma atividade altamente dependente de renda fixa, mas evoluiu com a queda gradual das taxas de juros no país.

"Reduzimos nossa dependência da renda fixa, com uma grande oferta de outros tipos de produtos mais sofisticados", afirmou.

Neste sentido, ele citou a incorporação de novas estruturas, como mesa de ativos, mesa de crédito privado, gestão de fundos exclusivos e mercado imobiliário, entre outras possibilidades.

"Trabalhamos duro nos últimos 3, 4 anos para complementar a oferta, e hoje temos uma oferta completa", o que permitiu a expansão dos negócios no momento certo, ressaltou Ohtsuki.