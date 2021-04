O Santander Brasil espera que o ritmo de crescimento de sua carteira de crédito permaneça em dois dígitos ao longo deste ano, em linha com o aumento de 12,2% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2020, apesar da pandemia do novo coronavírus.

A expectativa foi explicada nesta quarta-feira pelo presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, em uma teleconferência com jornalistas por ocasião da divulgação dos resultados trimestrais do banco.