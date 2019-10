21 out 2019

EFE Santiago (Chile) 21 out 2019

A capital do Chile acordou "em calma" nesta segunda-feira, o primeiro dia útil desde a radicalização dos protestos, com apenas uma linha do metrô aberta e serviços de ônibus subsidiados para que os cidadãos consigam chegar ao trabalho sem problemas.

O cenário foi descrito pelo general de divisão Javier Iturriaga, encarregado da segurança na Região Metropolitana desde que foi decretado o estado de emergência, que habilitou o uso das Forças Armadas para controlar a violência em meio aos protestos contra a desigualdade.