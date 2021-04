Com a ressaca de terem ficado mais de um mês em quarentena total, moradores de 10 comunas - regiões que englobam vários bairros - da região metropolitana de Santiago, capital do Chile, voltaram a circular nas ruas nesta quinta-feira após uma dura segunda onda da pandemia de covid-19 que se agravou em março, e com esperanças depositadas em um rápido processo de vacinação.

Grupos de pessoas que faziam compras, passeavam ou praticavam esportes, além do congestionamento de veículos, deram de manhã um ar de normalidade à cidade, onde cerca de 1,2 milhão de pessoas deixaram a quarentena depois de vários dias.