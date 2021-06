O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos (2010-2018) reconheceu nesta sexta-feira que a política de recompensar mortes de guerrilheiros promovida durante o governo de Álvaro Uribe (2002-2010) incentivou execuções extrajudiciais cometidas por membros das Forças Armadas e que ficaram conhecidas no país como "falsos positivos".

As vítimas dessas execuções, um dos capítulos mais macabros do conflito entre o governo e guerrilhas como as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), eram em sua maioria jovens pobres recrutados por militares sob falsas ofertas de trabalho para serem executados em outras regiões do país e apresentados como guerrilheiros mortos em combate.