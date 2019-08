O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos, que assinou o acordo de paz com a guerrilha das Farc, pediu nesta quinta-feira que o governo atual mantenha o compromisso com os ex-combatentes que continuam dedicados ao processo e "reprima" desertores como "Iván Márquez", que anunciou a retomada da luta armada.

"Cerca de 90% das Farc segue no processo de paz. É preciso que continuem. Aos desertores, é preciso reprimi-los com toda contundência. A luta pela paz não termina", escreveu o ex-mandatário no Twitter.