O ex-presidente colombiano Juan Manoel Santos, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2016, se colocou, nesta terça-feira, à disposição para se reunir com o atual mandatário, Iván Duque, e ajudar a buscar saídas para a crise no país, em meio aos protestos em massa que já deixaram mais de 19 mortos e 800 feridos devido a distúrbios e à violência policial.

"Presidente Iván Duque, estou à sua disposição e dos colombianos para sair desta crise. O país necessita diálogo, entendimento", afirmou no Twitter o ex-presidente, que governou de 2010 a 2018 e foi sucedido por Duque.