O Santuário de Fátima, em Portugal, celebra nesta terça-feira e amanhã mais um aniversário das aparições da Virgem, na primeira vez que os peregrinos não puderam estar presentes, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Na noite de hoje, na tradicional procissão das velas, e amanhã, na oração do rosário e na missa que recordará as aparições, que costumam gerar grandes aglomerações de até 200 mil pessoas, acontecerão de forma muito diferente, sem os fiéis.

"Apenas haverá a presença das pessoas diretamente envolvidas nos diferentes momentos da celebração", explicaram os assessores do Santuário.

O anúncio de que as celebrações não teriam a presença de peregrinos foi feito em abril deste ano, pelo bispo de Leiria-Fátima, Antonio Marto. Nas últimas semanas, houve inclusive a possibilidade de liberação pelas autoridades do país, algo que acabou descartado.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) dará suporte, atuando nos acessos ao Santuário de Fátima, para impedir que as pessoas tentem acompanhar as celebrações a partir de hoje à noite (tarde no Brasil).