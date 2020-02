A companhia aérea Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunciou nesta terça-feira que ampliará para todo o mês de fevereiro a suspensão dos voos à China devido ao novo coronavírus, e que também encerrou a venda de viagens ao país asiático até 15 de março.

A SAS havia informado na semana passada o cancelamento dos voos procedentes de Xangai e Pequim ou com destino a essas cidades até 9 de fevereiro. A empresa ofereceu aos passageiros afetados a possibilidade de reembolso ou troca de reserva.

"A segudança dos nossos passageiros e funcionários é nossa principal prioridade", informou um comunicado da companhia, que repete a postura de outras, como Lufthansa e KLM.

Sendo assim, a SAS manterá as conexões com Hong Kong e continuará monitorando a situação em diálogo com autoridades chinesas. A companhia aérea oferece 12 conexões semanais com Xangai e Pequim.

De acordo com o último balanço da Comissão Nacional de Saúde da China, o novo coronavírus causou 425 mortes e contagiou 20.438 pessoas no país.