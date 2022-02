O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou nesta terça-feira o bloqueio da certificação do gasoduto Nord Stream 2 em resposta à iniciativa do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer os territórios separatistas pró-russos na Ucrânia.

"No contexto da escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o governo alemão está suspendendo o processo de aprovação do gasoduto russo-alemão Nord Stream 2 até novo aviso", disse o chanceler.