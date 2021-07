A comissária-chefe da Polícia Metropolitana de Londres (Met), Cressida Dick, disse nesta segunda-feira que a pandemia teve um "efeito supressor" em atos relacionados ao terrorismo detectados no Reino Unido e que "terrorismo de extrema-direita" se tornou uma "tendência crescente".

Em uma reunião virtual com correspondentes estrangeiros, Cressida Dick falou hoje sobre o papel internacional do Met e discutiu a troca de dados - tais como informações de DNA ou sobre impressões digitais - com outros países europeus, com enfoque nas atividades antiterroristas e técnicas forenses.