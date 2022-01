A comissária chefe da Scotland Yard, Cressida Dick, confirmou nesta terça-feira que a corporação vai investigar "uma série de eventos" em Downing Street - residência oficial e escritório do primeiro-ministro do Reino Unido - nos últimos dois anos relacionados a uma "possível violação dos regulamentos pela covid-19".

Em pronunciamento ao comitê para polícia e crime da Assembleia de Londres, órgão de supervisão das atividades do prefeito da cidade, Dick disse ter entendido a "profunda preocupação popular" com os relatos das últimas semanas de que membros do governo britânico haviam se envolvido em atividades que foram proibidas durante os confinamentos.