Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 7 fev 2022

EFE/Presidency of Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, recebeu nesta segunda-feira a quarta dose de vacina contra a covid-19, um dia depois do país bater recorde no número de casos ativos de infecção pelo novo coronavírus.

"A onda da variante ômicron está causando efeitos devastadores no mundo inteiro. Há dias em que mais de 20 milhões de pessoas se infectaram", disse o chefe de governo, que está em fim de mandato.